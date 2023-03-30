يترقب الصائمون في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023 بعد عدد ساعات الصيام 14 ساعة و14 دقيقة.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023

واعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية شهر رمضان المبارك، 1444هجرية والصادرة عنها، أن موعد أذان المغرب بالغربية في ثامن أيام شهر رمضان المبارك اليوم الخميس 30 -3-2023، يكون في الساعة 6:14 دقيقة، مساءا.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023

كما تضمنت إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن عدد ساعات الصيام في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، الخميس 30 -3-2023، تصل إلى 14 ساعة و14 دقيقة، حيث يكون موعد الإفطار بالغربية في ثامن أيام شهر رمضان المبارك الخميس 30 -3-2023، الساعة 6:14 دقائق مساء.

وجاء أيضا في إمساكية شهر رمضان المبارك 1444 هجرية، أن موعد الإمساك عن الطعام في سحور ثامن أيام شهر رمضان المبارك 2023، كان الساعة 4:00 دقائق، بينما موعد أذان الفجر يكون الساعة 4:20 صباحا، بأقل دقيقة عن سابع أيام شهر رمضان، و 9 دقائق عن أول أيام الشهر المبارك.