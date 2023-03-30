رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
11:58 ص | الخميس 30 مارس 2023
موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023

يترقب الصائمون في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023 بعد عدد ساعات الصيام 14 ساعة و14 دقيقة.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023

واعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية شهر رمضان المبارك، 1444هجرية والصادرة عنها، أن موعد أذان المغرب بالغربية في ثامن أيام شهر رمضان المبارك اليوم الخميس 30 -3-2023، يكون في الساعة 6:14 دقيقة، مساءا.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الخميس 30-3-2023 

كما تضمنت إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن عدد ساعات الصيام في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، الخميس 30 -3-2023، تصل إلى 14 ساعة و14 دقيقة، حيث يكون موعد الإفطار بالغربية في ثامن أيام شهر رمضان المبارك الخميس 30 -3-2023، الساعة 6:14 دقائق مساء.

وجاء أيضا في إمساكية شهر رمضان المبارك 1444 هجرية، أن موعد الإمساك عن الطعام في سحور ثامن أيام شهر رمضان المبارك 2023، كان الساعة 4:00 دقائق، بينما موعد أذان الفجر يكون الساعة 4:20 صباحا، بأقل دقيقة عن سابع أيام شهر رمضان، و 9 دقائق عن أول أيام الشهر المبارك.

اقرأ المزيد:

«الحاجة ماجدة» تطعم 300 صائم بالفيوم يوميا في شهر رمضان

مبادرات وبرامج رئاسة شؤون الحرمين خلال شهر رمضان

مبادرات وبرامج توعوية لمعهد الحرم المكي خلال شهر رمضان

موعد أذان الفجر في السويس اليوم الأربعاء 29 -3- 2023 السابع من شهر رمضان

مطران المنوفية يقدم التهنئة للمحافظ بمناسبة شهر رمضان

إجازات شهر رمضان 2023.. يتبقى 6 أيام عطلات رسمية

موعد أذان الفجر في بني سويف الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام