المدارس تحذر طلاب أولى وثانية ثانوي من الغياب في شهر رمضان.. تهديد بالفصل

وجهت المدارس الثانوية، تنبيها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدة أن الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان المبارك، وفقاً للجداول المحددة، مشيرة إلى تسجيل الغياب يومياً في الحصة الأولى.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي

أكدت عبر صفحاتها الرسمية على «فيسبوك»، تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بشأن الطالب المتغيب، واتخاذ إجراءات فصله من المدرسة.

وشددت على ضرورة الالتزام بحضور الطلاب والالتزام بارتداء الزي المدرسي وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، علما بأنه ما زالت هناك امتحانات الشهر وامتحانات تجريبية على التابلت للصف الأول الثانوي، وغياب الطلاب يمنعهم من حضور تلك الامتحانات.