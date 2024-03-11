موعد امتحانات آخر العام.. وزير التعليم يكشف التفاصيل الكاملة

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إجراء تعديلات في موعد امتحانات آخر العام 2024، بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، وتم تعميم التعديلات الجديدة على جميع المديريات والإدارات التعليمية للاستعداد الجيد للامتحانات.

موعد امتحانات آخر العام

وفق ما أقرته «التعليم»، فإن موعد امتحانات آخر العام 2024 بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون من 4 مايو 2024 إلى 23 مايو 2024، وبالنسبة للدبلومات الفنية فتبدأ اعتباراً من يوم 25 مايو 2024 حتى 6 يونيو 2024.

أما بالنسبة لموعد امتحانات الثانوية العامة 2024، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الثانوية فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع وتنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو، وسيتم عقدها وفقا للمواصفات وآليات العام الماضي.

تفاصيل مهمة بشأن امتحانات آخر العام

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم مراعاة الإجازات والأعياد خلال وضع جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، لافتة إلى أن الامتحانات تُعقد وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، وتذليل أي معوقات قد تواجه العملية الامتحانية.