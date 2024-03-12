«التعليم»: بدء حجز برنامج التنمية المهنية لشاغلي وظائف المعلمين للترقي

أكّدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنَّه بدأ اليوم حجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين برنامج مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي، وذلك لشاغلي وظيفة معلم أول فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام2024-2023.

بدء حجز برنامج التنمية المهنية لشاغلي وظائف المعلمين

وأضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنَّ حجز برنامج التنمية المهنية لشاغلي وظائف المعلمين معلم أول فقط للحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلي وظائف المعلمين «مهارات عامة في التدريس والمعلم الراقي»، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء إلى 26 مارس.

رابط حجز برامج للحصول علي شهادة الصلاحية

ووجهت أكاديمية المعلمين بضرورة اتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، مشيرة إلى أنَّه يتمّ تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2024-2023 أون لاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.ed.eg.