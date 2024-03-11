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دراما المتحدة

«التعليم»: مراعاة الإجازات والأعياد بجداول امتحانات النقل والإعدادية

كتب:

أميرة فكري
09:58 م | الإثنين 11 مارس 2024
رضا حجازي

رضا حجازي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم مراعاة الاجازات والأعياد خلال وضع جداول امتحانات النقل لجميع الصفوف الدراسية والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية نهاية العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي، أنه امتحانات النقل والشهادة الإعدادية ستنطلق يوم 4 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024، كما تقرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو 2024.

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