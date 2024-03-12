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دراما المتحدة

بعد تبكير موعد امتحانات الترم الثاني.. «التعليم» تحسم الجدل حول حذف أجزاء من المناهج

كتب:

أميرة فكري
10:16 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبكير امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، لتكون يوم 4 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024، كما قررت بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو 2024.

لا حذف من مناهج الترم الثاني 2024

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم حذف أو تخفيف أي أجزاء من المناهج الدراسية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بعد تبكير موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن» أنه وفقاً للخريطة الزمنية لتوزيع المناهج والتي تم إعدادها من قبل مركز تطوير المناهج، سينتهي تدريس جميع المناهج في نهاية أبريل المقبل، ويتم تخصيص شهر مايو للمراجعة، موضحًا: «منهج الترم الثاني مناسب لعدد أيام الدراسة ولا حذف لأجزاء من المنهج أو تخفيفها».

ومن جانبه وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للطلاب وأولياء الأمور لطمأنتهم أنه سيتم مراعاة  الإجازات والأعياد خلال وضع جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

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