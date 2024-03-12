أعلنت شبكة قنوات on drama، عن موعد عرض حلقات مسلسل حق عرب، عبر شاشتها في الموسم الرمضاني الحالي 2024، مع بدء الماراثون الرمضاني للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبعدما حققت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ردود أفعال قوية، إذ يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 1.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة on drama الحلقة 1

وتعاد الحلقة 1 من مسلسل حق عرب بعد قليل، في تمام الساعة 3 عصرًا على شاشة قناة on drama، والإعادة الأولى في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، كما تعاد الحلقات عبر شاشة قناة ON، في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:15 صباحًا.

ملخص الحلقة الأولى مسلسل حق عرب

وتناولت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة داخل الحارة الشعبية، ومواجهات عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي ورغبته في السيطرة علي منطقته بالدرب الأحمر، إذ يعمل في تجارة الأخشاب ويمتلك جماهيرية في منطقة المغربلين.

مسلسل حق عرب يضم باقة كبيرة من النجوم وهم أحمد العوضي، ورياض الخولي، ووفاء عامر، وسلوى عثمان، ودنيا المصري، ودينا فؤاد، وأحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر، ووفاء مكي وآخرين من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي.