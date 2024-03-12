خالد زكي: سعيد بأدواري الفنية.. و«طباخ الرئيس» أقربها إلى قلبي

قال الفنان خالد زكي، إنّه ما زال يشعر أنّ روحه قريبة جدا من سن العشرين، لافتا إلى أنّ انطلاقته الفنية كانت عام 1973 وقت نصر أكتوبر، حيث كان يصور فيلم «عايشين الحب» مع الفنان هاني شاكر في ذلك الوقت.

دخل عالم الفن عن طريق دراسته

وأضاف زكي خلال حديثه مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «كان عمري 20»، المذاع راديو «Mega FM 92.7 - ميجا إف إم»، أنّه دخل عالم الفن عن طريق دراسته، حيث حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، والمرة الأولى التي وقف بها أمام الكاميرا كان أمام فؤاد المهندس وشويكار في «مدرسة المراهقين» عام 1972.

سعيد بالأدوار والشخصيات التي جسدتها

وتابع زكي أنّه سعيد للغاية بالأدوار والشخصيات التي جسدها، وجميعها قريبة جدا إلى قلبه، لكن دوره في «طباخ الرئيس» و«صاحب السعادة» كانت الأقرب إلى قلبه رغم صعوبتها.