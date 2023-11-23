خالد زكي ينفي تدهور حالته الصحية: أقضي معظم وقتي مع أحفادي

ترددت خلال الساعات الماضية، شائعات تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان خالد زكي، حيث إنه يعيش حالياً بجوار أسرته، بعد ظهوره الأخير خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية الدولي .

خالد زكي يكشف تفاصيل حالته الصحية

وقال خالد زكي لـ«الوطن»: «أنا الحمد لله بخير وصحتي كويسة، ولا صحة لأي أخبار تنتشر بشأن تدهور حالتي الصحية».

وأضاف: «أنا في حياتي لدي بعض العادات التي ما زلت أتمسك بها، مثل القراءة من المجلدات الورقية، ومعظم الوقت الباقي أقضيه مع أحفادي وأولادي، سواء في المنزل أو خارجه، فأنا أفضل باستمرار الجو الأسرى والعائلي» .

آخر ظهور للفنان خالد زكي

يعتبر آخر ظهور للفنان خالد زكي خلال تكريمه من إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، الذي أقيم بالدورة الـ39 للمهرجان والتي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

قد سبق وتمنى الفنان خالد زكي وجود زوجته الراحلة خلال تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ39، مضيفا أنَّه يفتقدها في حياته حاليًا كونها شخصية لا تعوض.