خالد زكي: لم أقبل أي عمل فني بسبب احتياجي للمال

تحدث الفنان خالد زكي عن مشواره الفني الطويل، الذي تجاوز مئات الأعمال الفنية، تنوعت مابين الكوميديا والأكشن والدراما.

خالد زكي يتحدث عن أعماله الفنية

وقال الفنان خالد زكي لـ«الوطن»: «لم أقبل أي عمل فني بسبب احتياجي إلى المال، فإذا لم يكن العمل جيد من حيث المضمون وفريق العمل، كنت اعتذر عنه على الفور، وعلى مدار مشواري الفني الطويل لم أقدم عمل رغماً عني».

مشروعات فنية جديدة

ومن جانبه لم يستقر الفنان خالد زكي على مشروع فني في الوقت الحالي ولكنه يراهن على الأفضل، ولم يعلن عن تفاصيل قبل التعاقد رسمياً.

آخر ظهور للفنان خالد زكي

وكان آخر ظهور لـ خالد زكي من خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية، وعلق على تكرمه قائلاً: «شعرت بسعادة غامرة بعد الإعلان عن التكريم، لأنه يأتي من مهرجان عريق مثل مهرجان الإسكندرية، فالتكريم والجوائز تحُمل الفنان مسؤولية أكبر لما هو قادم، وتدفعه إلى أن يقدم أفضل ما لديه حتي في أخر عمره، فتلك الجوائز تدفعه إلى الإجادة أكثر».