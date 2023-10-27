رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خالد زكي: لم أقبل أي عمل فني بسبب احتياجي للمال

كتب:

ضحى محمد
06:59 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
خالد زكي

خالد زكي

تحدث الفنان خالد زكي عن مشواره الفني الطويل، الذي تجاوز مئات الأعمال الفنية، تنوعت مابين الكوميديا والأكشن والدراما.

خالد زكي يتحدث عن أعماله الفنية

وقال الفنان خالد زكي لـ«الوطن»: «لم أقبل أي عمل فني بسبب احتياجي إلى المال، فإذا لم يكن العمل جيد من حيث المضمون وفريق العمل، كنت اعتذر عنه على الفور، وعلى مدار مشواري الفني الطويل لم أقدم عمل رغماً عني».

مشروعات فنية جديدة

ومن جانبه لم يستقر الفنان خالد زكي على مشروع فني في الوقت الحالي ولكنه يراهن على الأفضل، ولم يعلن عن تفاصيل قبل التعاقد رسمياً.

آخر ظهور للفنان خالد زكي

وكان آخر ظهور لـ خالد زكي من خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية، وعلق على تكرمه قائلاً: «شعرت بسعادة غامرة بعد الإعلان عن التكريم، لأنه يأتي من مهرجان عريق مثل مهرجان الإسكندرية، فالتكريم والجوائز تحُمل الفنان مسؤولية أكبر لما هو قادم، وتدفعه إلى أن يقدم أفضل ما لديه حتي في أخر عمره، فتلك الجوائز تدفعه إلى الإجادة أكثر».

اقرأ المزيد:

خالد زكي عن تحويل قصة حياته إلى عمل فني: أترك الفكرة للأجيال القادمة

خالد زكي: أفتقد زوجتي الراحلة.. كانت ملاك المنزل

خالد زكي يكشف كواليس آخر مكالمة هاتفية جمعته بـ عادل إمام: كان بيعزيني

خالد زكي يستعيد ذكرياته عن حرب أكتوبر: كنت بصور فيلم «عايشين للحب»

خالد زكي: عادل إمام ومحمود عبدالعزيز كانا مرشحين لـ«طباخ الرئيس»

خالد زكي: تمنيت وجود زوجتي خلال تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.