بعد واقعة أحمد رفعت.. الصحة تحذّر من أعراض توقف القلب المفاجئ

حذرت وزارة الصحة والسكان من أعراض توقف القلب المفاجئ، عقب واقعة وفاة أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، الذي سقط على الأرض بطريقة مفاجئة، ونقل إلى أحد المستشفيات، واستخدم الأطباء الصدمات الكهربائية لإنعاشه.

وأشارت التقارير الطبية الخاصة باللاعب إلى أن عضلة القلب توقفت بشكل مفاجئ، لذا نوهت الوزارة إلى الانتباه لأعراض توقف القلب المفاجئ والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على الجسم.

الأعراض التي تشير إلى توقف القلب المفاجئ

وجاءت الأعراض التي تشير إلى توقف القلب المفاجئ كالتالي:

- الشعور بألم أو انزعاج في الصدر - الشعور بخفقان شديد بالقلب - سرعة ضربات القلب أو عد انتظامها - ضيق التنفس - فقدان الوعي - الدوار أو الدوخة

خطة وزارة الصحة والسكان للتعامل مع أزمات توقف القلب المفاجئ

واعتمدت وزارة الصحة والسكان سابقا خطة للتعامل مع أزمات توقف القلب المفاجئ، وذلك من خلال نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي، محددة آلية نشر هذه الأجهزة في الأماكن الحيوية كمطار القاهرة الدولي، ومحطات المترو كمحطة السادات ومصلحة الجوازات والمحاكم الكبرى والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.