30 فائزا بجوائز مسابقة وزارة الشباب «رمضانك أون لاين»: 500 جنيه لكل منهم

تعلن وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن أسماء الفائزين في مسابقة «سؤال وجائزة» والتي تم طرحها على بوابة مصر للشباب والرياضة خلال شهر رمضان 2022.

30 فائزا في المسابقة

وشملت قائمة الفائزين 30 متسابقا من مختلف المحافظات، وحصل كل منهم على 500 جنيه قيمة جائزة المسابقة، وجاءت أسماء الفائزين كما يلي :

1- فاطمة الحسيني فتحي عبد الحميد - محافظة بني سويف.

2- أحمد حسن محمد - محافظة الجيزة.

3- الشيماء محمد أبو الخير - محافظة بني سويف.

4- يمنى محمد محمود محمد - محافظة الجيزة.

5- أحمد طلعت عبد الوهاب أحمد - محافظة القاهرة.

6- محمد رضا طه محمد - محافظة الجيزة.

7- هاجر طارق ابو المعاطي - محافظة الجيزة.

8- أحمد السيد عبد المجيد - محافظة الجيزة.

9- عمر أحمد غرباوي - محافظة بني سويف.

10- رباب عادل حسين رغمان - محافظة الجيزة.

11- مازن أحمد عبد الفتاح - محافظة الجيزة.

12- محمد أحمد محمد - محافظة الجيزة.

13- إسلام اسامه حسين - محافظة الجيزة.

14- عبد الرحيم جمعة رضا الله - محافظة قنا.

15- عمرو أشرف عنتر - محافظة الجيزة.

16- محمد حسن عبد الله - محافظة الجيزة.

17- إيمان انور عبد التواب - محافظة الجيزة.

18- عمر شعبان عمر محمد - محافظة قنا.

19- أحمد سمير هريدي - محافظة الجيزة.

20- فريدة خالد مصطفى محمد - محافظة الجيزة.

21- عمر جمال زرزور - محافظة القاهرة.

22- مارين عبد الحليم عبد الحافظ - محافظة الجيزة.

23- ملك أحمد محمد - محافظة القاهرة.

24- أسامة حسين إبراهيم عبد الستار - محافظة الجيزة.

25- آيات إبراهيم عبد الرازق - محافظة القاهرة.

26- منى طه مصطفى عبد السلام - محافظة الجيزة.

27- مريم أحمد محمد رحمي - محافظة القاهرة.

28- منار السيد محمد عبد الغني - محافظة الدقهلية.

29- محمود سيد محمود السيد - محافظة الجيزة.

30- أسامة شوقي عبد العليم - محافظة القاهرة.