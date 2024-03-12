خالد زكي: علاقتي بـ«الزعيم» جيدة ودوري في «صاحب السعادة» صعب جدا

أكد الفنان خالد زكي سعيه لتقديم أعمال جيدة وجديدة، وهو هدفه الوحيد طوال مشواره الفني، موضحا أن علاقته بالفنان عادل إمام على المستوى الإنساني والفني جيدة، ويكن كل الاحترام والحب له ولأسرته، حيث التقاه كثيرا في عدة مهرجانات وحفلات، ولكنه التقى به لأول مرة فنيا في فيلم «السفارة في العمارة».

زكي: دور وزير الداخلية في صاحب السعادة صعب للغاية

وأضاف خالد زكي خلال حديثه مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج «كان عمري 20»، المذاع راديو «Mega FM 92.7 - ميجا أف أم»، أنه سعد كثيرا بترشيح الفنان عادل إمام له لكي يقدم دور وزير الداخلية في مسلسل «صاحب السعادة»، وهو دور صعب للغاية لتقديم كوميديا من خلال شخصية جادة جدا، مثل شخصية وزير الداخلية.

زكي: بحب الكروكيه وبشجع الزمالك

وقال زكي إنه يحب رياضة الكروكيه كثيرا لأنه حصل على بطولة الجمهورية أكثر من مرة، كما كشف أنه يشجع نادي الزمالك، ويحب مشاهدة كرة القدم ويشجع اللعب الجيد.