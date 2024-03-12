قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج داخل البنوك بعد اتفاقية رأس الحكمة

أعلنت شركة الأنصاري للصرافة ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين في الإمارات إلى مصر بشكل ملحوظ، بعد الكشف عن تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة، وما تبعها من قرارات مهمة للبنك المركزي المصري، بشأن تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

وذكرت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي اليوم، أنّ التحويلات المالية إلى مصر سجلت ارتفاعا ملحوظا منذ إعلان البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي قرار تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

تحويلات المصريين بالخارج

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: «كان للقرار الأخير الذي أصدرته الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق أثرٌ إيجابي كبير على التحويلات المالية إلى مصر، حيث شهدت ارتفاعا كبيرا منذ إعلان البنك المركزي المصري القرار يوم الأربعاء الماضي. وتسهم هذه التطورات بشكلٍ ملموس في زيادة التدفقات والتحويلات المالية إلى مصر».

وتابع: «نؤكد في شركة الأنصاري للصرافة التزامنا بمواصلة توفير خدمات التحويلات المالية بأعلى معايير الموثوقية والكفاءة، لتمكين المقيمين من دعم أسرهم، والإسهام في تعزيز التمكين والشمول المالي وازدهار ونماء الاقتصاد المصري».

التحويلات المالية

يذكر أنّ مصر تعد إحدى أبرز الوجهات الرئيسة للتحويلات المالية من الإمارات، حيث تأتي في المرتبة الخامسة بعد الهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش من حيث إجمالي عدد التحويلات الصادرة للأفراد من الإمارات.