وزير الرياضة يستقبل منتخب الصم رابع بطولة العالم: دعم غير محدود

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، منتخب مصر للصم لكرة القدم، الحاصل على المركز الرابع في بطولة العالم للصم لكرة القدم التي أقيمت في ماليزيا.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء المنتخب المتميز في البطولة وبما بذلوه من جهد، معرباً عن دعمه الكامل لمنتخب الصم، ومؤكداً توفير كل الإمكانات اللازمة للمنتخب الوطني للصم لتطويره وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

دعم لا محدود لمنتخب الصم

وحث الدكتور أشرف صبحي، اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على بذل المزيد من الجهد فى ظل المساندة والدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضة بشكل عام وللرياضة البارالمبية بشكل خاص.

جهود كبيرة لخدمة ذوي الإعاقة

أشاد اللجنة البارالمبية وممثلو الصم بما تبذله وزارة الشباب والرياضة من جهد لخدمة ذوي الإعاقة، مؤكدين أن اللاعبين سيواصلون بذل قصارى جهدهم لرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

حضر اللقاء الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، سيد مسعود رئيس لجنة الصم، السيد محسوب عضو لجنة الصم، شوكت النجار المدير الفني لمنتخب الصم، وعدد من لاعبي منتخب مصر للصم.