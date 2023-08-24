رئيس اللجنة البارالمبية لكرة قدم الساق الواحدة: اللاعبون يمتلكون إرادة جبارة

قالت سارة سمير، نائب رئيس اللجنة البارالمبية لكرة قدم الساق الواحدة، إنّ اللعبة غيرت حياتها، مشيرة إلى أنها عندما اكتشفت اللعبة رأت أن هناك حياة أخرى كانت مغيبة عنها.

الحماس والقوة والإرادة بلعبة كرة الساق الواحد

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا»، المُذاع على قناة «أون»، أنها عندما شاهدت اللعبة ووجد الحماس الكبير والقوة والإرادة استمتعت كثيرا بها، لافتة إلى أنّ لاعبي الساق الواحدة لديهم إرادة جبارة وحماس كبير.

وتابعت: «كرة قدم الساق الواحدة أحلى بكثير، وفي تشويق وإثارة أكبر مليون مرة من أي رياضة أخرى، ولما حد بيشوف اللعبة لازم يتعجب من إزاي اللاعبين بساق واحدة وبيجروا ويشوطوا كده».

إمكانية تحقيق مصر للبطولات في لعبة كرة الساق الواحد

واستطردت، «مصر هتحقق حاجة الناس كلها هتتكلم عليها، وكله هيقول عاوزين نعمل زي مصر».