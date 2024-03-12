انطلاق مبادرة القومي للمرأة «مطبخ المصرية» في 3 محافظات

نفذ المجلس القومي للمرأة اليوم مبادرة «مطبخ المصرية» بعدد من مراكز محافظات «الإسكندرية والبحيرة ومطروح»، ويأتي ذلك في القرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتهدف المبادرة في الأساس إلى دعم الانتماء المجتمعي والعمل على خدمة المواطنين.

تدريب السيدات على الطهو واستغلال مهارتهن

وأصدر المجلس القومي للمرأة بيانا، يشير إلى أن هذه المبادرة عبارة عن مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يعمل على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطهو، فضلا عن إعدادهن للوجبات حتى يصبحن طاهيات محترفات.

مبادرة مطبخ المصرية

ووفرت مبادرة «مطبخ المصرية» التابعة للقومي للمرأة تدريبا للسيدات على يد الطهاء الماهرين بالمحافظة لإعداد وتجهيز الطعام للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، إضافة إلى التدريب على حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء، بجانب تقديم المبادرة لخدمة الإطعام للأسر الأكثر احتياجا.