المجلس القومي للمرأة يكرم أكاديميات وإعلاميات في احتفالية «شباب يغير الصورة»

شهد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، احتفالية نظمتها لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني، لتوزيع جوائز المسابقة السنوية التي تحمل شعار «شباب يغير الصورة»، بحضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية البارزة.

تعزيز المشاركة المجتمعية لشباب الإعلام

وفى كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة سوزان القليني، رئيس اللجنة، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لشباب الإعلام في موضوعات تخص المرأة، مشيرة إلى أن النسخة الرابعة من المسابقة شهدت مشاركة 22 جامعة، وقدمت 64 عملاً إعلامياً متنوعاً يتضمن إنتاجات تلفزيونية وإذاعية وحملات إعلامية وأعمالاً صحفية.

كما أشادت رئيس لجنة الإعلام بالقومي للمرأة باهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة ودعمها، مؤكدة أن الإعلام الموجه للمرأة يلعب دوراً هاماً في إحداث تغيير إيجابي بالمجتمع.

وشهد الاحتفال تكريم مجموعة من الرائدات في مجال التعليم والإعلام لدورهن الفاعل في توعية وتعليم الفتيات والدفاع عن قضايا المرأة.

المكرمات من لجنة الإعلام بالقومي للمرأة

وشمل التكريم الدكتورة نوال الدجوي، والدكتورة ألفت كامل، والدكتورة منى الحديدي، والدكتورة ماجي الحلواني، والإعلاميتين الكبيرتين سناء منصور وجاسمين طه، والدكتورة ريهام يحيي إمبابي، عضو اللجنة.

وفي قسم جوائز لجنة التحكيم، تم تكريم الدكتورة سوزان القليني، والدكتورة منى الحديدي، والدكتور سامي الشريف، والدكتورة سماح المحمدي، والدكتورة أسماء عبد الشافي، والدكتورة نادية النشار والدكتورة لبني خيري، والدكتورة أماني محمود، والدكتورة ناهد سليم، وكذلك منى نشأت، والكاتب أشرف مفيد، وأمل علوي.

جاءت الاحتفالية تأكيدًا على الدور الريادي للمجلس القومي للمرأة في تعزيز مكانة المرأة في الإعلام، وتشجيع الأجيال الجديدة على إنتاج محتوى إعلامي مسؤول ومؤثر، كما أن الاحتفالية لم تكن فقط مناسبة لتكريم الإنجازات، بل أيضاً كانت منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة من العاملين في مجال الإعلام، مما يدعم رسالة المجلس في خلق إعلام نوعي يرتقي بقضايا المرأة ويسهم في بناء مجتمع متكافئ ومتوازن.

ويواصل المجلس القومي للمرأة، من خلال هذه الفعاليات التأكيد على دوره كحاضنة للمبادرات التي تعنى بتمكين المرأة وتنمية قدرات الشباب الإعلامي في مصر، متطلعاً إلى مستقبل يزدهر فيه الإعلام بمحتوى يليق بقيم وتطلعات المجتمع.