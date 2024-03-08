المشرف على «القومي لذوي الإعاقة» تهنئ نساء مصر باليوم العالمي للمرأة

حيّت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، النساء الملهمات في العالم ومن بينهم المرأة المصرية العظيمة، والمرأة ذات الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، مؤكدة في هذا الصدد الدور المهم والحيوي الذي تقوم به المرأة سواء داخل مجتمعها أو في بيئة العمل أو في تربية أبنائها ورعاية اسرتها كونها المحرك الأساسي لمسيرة أي تقدم وإنجاز.

كريم: السيسي أعلننا عظيمات مصر

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها كونها امرأة مصرية في دولة تحترم حقوق نسائها و ترفع من قدرهن وتعزز مكانتهن وتعمل على تمكينهم، مؤكدة في هذا الصدد على الدعم المتواصل الذي يقدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، وأنه منذ لحظة توليه المسؤولية أعلن أننا عظيمات مصر، مشيدة بدور القيادة السياسية في دعم المرأة ذات الإعاقة وجعلها في مقدمة الاهتمامات في الجمهورية الجديدة، وتوفير كل الإمكانات لدعم قضاياها وتدريبها ودمجها.

وقدمت المشرف العام على المجلس، تهنئة خاصة إلى السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على دورها العظيم في دعم قضايا المرأة المصرية بشكل عام وتشجيع أدوارها، والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص.

المرأة ذات الإعاقة

في ذات السياق توجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتقدير لكل النساء من ذوات الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ووجهت لهم التحية على أدوارهم الفاعلة في المجتمع، كما وجهت التحية لكل سيدة مصرية أم كانت او اخت او زوجة او ابنة كان لها دور مع إي شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة في عائلتها، وكانت السبيل وراء تفوقه ودعمه أو حتى رعايته.