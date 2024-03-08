مدربة بـ«القومي للمرأة»: نسعى إلى تعليم الفتيات المهارات المختلفة

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في الـ8 من مارس من كل عام، وهو يوم تاريخي، يهدف إلى إبراز دور السيدات في المجالات المختلفة ويثمن دورها في المجتمع، وفي ذات السياق، انطلق برنامج نورة للمجلس القومي للمرأة، إذ قالت رشا عبد العال، مدربة في البرنامج، وإنه يستحق التعب وبذل مزيد من الجهد، لإظهار نموذج مشرف.

برنامج «نورة»

وأضافت «عبدالعال»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية هبة ماهر، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ برنامج «نورة» بدأ منذ عام 2022 بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط: «قدمت به وأجريت إنترفيو وتم قبولي».

واستطردت: «بدأت أول تدريب لي في تنمية المهارات، وأخذنا أول 10 جلسات والمحتوى بالكامل مدته 40 جلسة بالبرنامج، وتدربنا على لغة الجسد وكيفية الشرح وتوصيل المعلومة للمتلقي».

مهارات التخطيط والتفاوض

وأوضحت أنّ برنامج نورة يستهدف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا والتوعية وبناء قدرات الفتيات من عمر 10 حتى 14 عامًا، قائلة: «نعمل وفق منهج محدد ونعلم الفتيات مهارات التخطيط والتفاوض والتواصل الفعال مع الآخرين».