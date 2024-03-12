على جمعة: الصداقة بين الولد والبنت مباحة بشرط العفاف 

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، على استفسار أحد الشباب عن العلاقة بين الجنسين وحكم الدين مشيرا إلى أن الصداقة بين الولد والبنت مباحة ولكن بشروط.

أهم شروط العلاقة بين الولد والبنت «العفة»

وأضاف «جمعة» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولي»، أنَّ أهم شروط العلاقة بين الولد والبنت أن يكون أساسها العفة، «الصداقة بين البيت والولد مباحة، ما دام فيها عفاف، فإذا لم يكن هناك عفاف يصبح الأمر خطأ».

وأوضح مفتي الديار المصرية مقصده من لفظ العفة «مش عاوز أقول كلام وميطلعش دقيق، لما نقول الصداقة بين البنت والولد مباحة، فحد يفهم إنها ممكن تحصل زيادة عن اللزوم، فتقول اعملها، لكن هناك ضابط للعلاقة وهو العفاف».

وأشار علي جمعة إلى اندماج مجتمع الذكور بالإناث في الكثير من الأحوال ولابد من مراعاة عنصر العفاف في العلاقة «فيه بنات بتقول على علاقتها بولد.. ده البيست فريند بتاعي.. عشان مسمعتش الكلام بتاعي، وفى ناس تانية بترفض الصداقة بين البنت والولد، عشان عندهم فكر إنه ضد العفاف، خلاص اتحلت لازم نفهم الناس إننا بشر مجتمعين اجتماع بشرى، وعندى حد اسمه جار ورفيق وزميل العلاقة بين قائم على العفاف».