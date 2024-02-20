بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن سوق الأجهزة الكهربائية تشهد تراجعا ملحوظا، والوقت الحالي مناسب جدا للشراء، وخاصة المقبلين على الزواج.

تراجع الأسعار في الأسواق

وأضاف في بيان صحفي أن أغلب الأجهزة الكهربائية تراجع سعرها بشكل كبير في الأسواق، على رأسها أجهزة التكييف، موضحا أن الأوفر برايس انخفض من 7 إلى 3 آلاف.

وأشار إلى أن الشركات بدأت في ضخ الأجهزة الكهربائية في الأسواق تدريجيا، ما يساهم في توافر الأجهزة وعودة الحركة بشكل طبيعي لسوق الأجهزة الكهربائية.

أسعار الثلاجات

وتوقع استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة وحتى عيد الفطر، موضحا أن أسعار الثلاجات تبدأ من 13 ألف جنيه، والماركات الأكثر طلبا في السوق تتراوح من 18 ألف جنيه وحتى 55 ألف جنيه، والغسالات الأوتوماتيكية تتراوح من 20 ألفا حتى 55 ألف جنيه، والبوتاجازات من 10 آلاف إلى 29 ألف جنيه.