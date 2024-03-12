ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار ثاني أيام شهر رمضان، لذا يرغب المواطنون في معرفة موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الثلاثاء 12-3-2024 لمعرفة موعد الصلاة، بالإضافة إلى موعد الإفطار أيضا

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وحول موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الثلاثاء 12-3-2024، تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها ووفقاً للبيان الصادر عن الهيئة العامة للمساحة المصرية عن مواقيت الصلاة اليوم في جميع المدن والمحافظات.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الساعة 6:05

موعد صلاة المغرب في البحيرة اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في البحيرة اليوم في تمام الساعة 6:05 مساءً

موعد الإفطار في البحيرة اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويحل موعد الإفطار اليوم في البحيرة الثلاثاء 12-3-2024 بمجرد بدأ صلاة المغرب في الساعة 6:05 مساءً.

عدد ساعات الصيام في ثاني أيام رمضان بالبحيرة

وحول عدد ساعات الصيام في البحيرة اليوم يبلغ 13 ساعة و 41 دقيقة، وتزداد مدة الصيام عن أمس أول أيام شهر رمضان بمعدل 3 دقائق إذ بلغت أمس 13 ساعة و38 دقيقة.