رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الثلاثاء 12-3-2024

كتب:

رجب آدم
12:44 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
موعد أذان المغرب في قنا -أرشيفية

موعد أذان المغرب في قنا -أرشيفية

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان المغرب في قنا اليوم الثلاثاء 12-3-2024، الموافق ثاني أيام شهر رمضان الكريم 2024، حتى يتمكن المصلون والصائمون من أداء الصلاة في موعدها، والإفطار بعد الصيام.

وتعرض «الوطن» ضمن خدماتها للمواطنين في محافظة قنا موعد أذان المغرب في قنا اليوم الثلاثاء 12-3-2024، ثاني أيام شهر رمضان الكريم .

موعد أذان المغرب في قنا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب اليوم في قنا الثلاثاء 12-3-2024 في تمام الساعة 5:57 مساءً.

 موعد صلاة المغرب في قنا اليوم

وأكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية، وبحسب شعائر تلك الصباة، أن موعد صلاة المغرب في محافظة عقب أذان المغرب بنحو 5 دقاىق.

موعد الإفطار اليوم في قنا الثلاثاء 12-3-2024

وبحسب وزارة الأوقاف، فإن موعد الإفطار اليوم في محافظة قنا الإثنين بمحافظة قنا ، مع بداية اذان المغرب في تمام الساعة 5:57 مساءً، وذلك بعد صيام 13ساعة و39 دقيقة في أول أيام شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، وهو أقل ثاني يوم في عدد ساعات الصيام لشهر رمضان الكريم.

اقرأ المزيد:

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء 12-3-2024.. أكثر من 13 ساعة صيام

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

أفضل دعاء قبل أذان المغرب.. «اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين»

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 12-3-2024
بقلم رجب آدم