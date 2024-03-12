حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان المغرب في قنا اليوم الثلاثاء 12-3-2024، الموافق ثاني أيام شهر رمضان الكريم 2024، حتى يتمكن المصلون والصائمون من أداء الصلاة في موعدها، والإفطار بعد الصيام.

وتعرض «الوطن» ضمن خدماتها للمواطنين في محافظة قنا موعد أذان المغرب في قنا اليوم الثلاثاء 12-3-2024، ثاني أيام شهر رمضان الكريم .

موعد أذان المغرب في قنا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب اليوم في قنا الثلاثاء 12-3-2024 في تمام الساعة 5:57 مساءً.

موعد صلاة المغرب في قنا اليوم

وأكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية، وبحسب شعائر تلك الصباة، أن موعد صلاة المغرب في محافظة عقب أذان المغرب بنحو 5 دقاىق.

موعد الإفطار اليوم في قنا الثلاثاء 12-3-2024

وبحسب وزارة الأوقاف، فإن موعد الإفطار اليوم في محافظة قنا الإثنين بمحافظة قنا ، مع بداية اذان المغرب في تمام الساعة 5:57 مساءً، وذلك بعد صيام 13ساعة و39 دقيقة في أول أيام شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، وهو أقل ثاني يوم في عدد ساعات الصيام لشهر رمضان الكريم.