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«التعليم» تعقد ندوات توعوية للطلاب حول الصيام وفضائله وأحكامه في الجيزة

كتب:

أميرة فكري
02:56 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
ندوة لطلاب تعليم الجيزة

ندوة لطلاب تعليم الجيزة

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ندوات توعوية حول الصيام وفضائله وأحكامه، وذلك حرصا من قيادات تعليم الجيزة على تثقيف أبنائها دينيا وخلقيا، وفي ضوء بروتوكول التعاون المتفق عليه بين الأزهر الشريف ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، وبناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ندوات لتوعية الطلاب بالصيام 

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان إلى أنه جرى عقد ندوات توعية بإدارات الدقي و6 أكتوبر والهرم التعليمية للطلاب حول الصيام والسلوكيات وفضائله والقيم ومكارم الأخلاق وعدم التنمر وفضل شهر رمضان الكريم.

 

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بقلم أميرة فكري