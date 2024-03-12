حمزة نمرة: حياتي العائلية بعيدة عن الأضواء.. ولا أجيد التواصل مع الآخرين

حل الفنان حمزة نمرة، ضيفا على ثاني حلقات برنامج «ألبوم صور»، مع إيناس سلامة الشواف، عبر محطة راديو «إنرجي» 92.1، ضمن خريطة برامج رمضان 2024.

وقال المطرب حمزة نمرة، إنه حريص على أن تكون حياته العائلية خاصة، وبعيدة عن الأضواء، مشيرا إلى أن الأمور المتعلقة بالقيم والمبادئ لا خلاف عليها في حياته، مؤكدا أن عائلته هي السند له.

نمرة: يحب أكون إنسان طبيعي خارج إطار العمل

وأكد «نمرة» أنه يحب أن يكون إنسانا طبيعيا خارج إطار العمل الفني، موضحا: «الناس مستنية مني أعمال فنية مش عاوزة تعرف تفاصيل حياتي، ومبحبش التكلف وبحب أكون على طبيعتي، وانستجرام بتاعي عليه شغل يا كوميكس»، مشيرا إلى أنه يهتم بتوضيح وجهات النظر المغلوطة عنه، خاصة أن تداول المعلومات عبر «السوشيال ميديا» أمر صعب التحكم فيه.

حمزة نمرة يتحدث عن عيوب شخصيته

وكشف «نمرة» عن عيوب شخصيته من وجهة نظره: «بطبيعتي مبعرفش أتواصل وده مخسرني ناس كتير.. وبحب الكومفورت زون ومش أي حد بيدخل دايرتي القريبة.. عائلتي مراتي وولادي منورين حياتي وهما الضهر والسند دايما».