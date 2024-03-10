الجمهور يحتفي بتتر مسلسل سر إلهي لـ حمزة نمرة: بداية قوية

قبل ساعات من انطلاق موسم الدراما الرمضانية على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، بدأ عدد من صناع الدراما بطرح تترات المسلسلات المشاركة في الموسم الرمضاني لعام 2024.

ومن بين الأعمال التي لاقت صدى واسعًا بعد ساعات قليلة من طرحها، أغنية تتر مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، خاصة وأنها المرة الأولى التي يغني فيها الفنان حمزة نمرة تتر مسلسل.

وحققت أغنية تتر مسلسل سر إلهي، مشاهدات متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى موقع «يوتيوب»، وتوالت تعليقات الجمهور التي احتفت بأغنية المسلسل، والتي يرى البعض أنها مؤشر واضح على قوة المسلسل، جاء من ضمن التعليقات: «حمزة نمرة حقيقي صوت مصري وفنان مصري أصيل بمعني الكلمة»، و«حمزة نمرة يصل إلى أعلى مراتب الإبداع»، و«الأغنية بإحساسها وكلماتها فى حتة تانية خالص.. روعة بجد وقوية عن المسلسل من قبل ما نشوفه».

برومو مسلسل سر إلهي غناء حمزة نمرة

كلمات أغنية تتر مسلسل سر إلهي لـ حمزة نمرة

وكلمات تتر مسلسل سر إلهي من تأليف محمود فاروق، ألحان وغناء حمزة نمرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول كلمات الأغنية:

«يالي مستغرب قساوتي .. خش شوف بعينيك حكايتي

شوف حكايتي من مرايتي .. وقولي مين بدء العدواة

سابو قلبي على البلاطة .. سابو روحي على الحديدة

شالو من جرحي الخياطة .. وزودوني جراح جديدة

أه ياقلبي يالي شايل.. يالي واروك الهوايل

ديمًا الطعنة اللي تبيجي.. من أعز الناس شديدة».

قنوات عرض مسلسل سر إلهي في رمضان 2024

ويعرض مسلسل سر إلهي بطولة روجينا في رمضان 2024 حصريًا على شبكة قنوات CBC، بالإضافة إلى منصة واش آت.

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد مجدي، مي سليم، محمد ثروت، مراد مكرم، من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز