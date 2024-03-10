كلمات تتر مسلسل سر إلهي.. أطلقها حمزة نمرة منذ ساعات (فيديو)

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم دراما رمضان على قنوات المتحدة للخدمات الإعلاميّة، والذي يشهد هذا العام تنوعا كبيرا، ويتأهب عدد كبير لمتابعة الحلقات الأولى من المسلسلات، بداية من تتر العمل والذي يراه البعض أشبه بعنوان غلاف الكُتب، الذي يعطيك فكرة عن العمل.

وخلال الساعات الماضية، كان الاحتفاء بالفنان حمزة نمرة، واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرحه أغنية تتر مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، ليس فقط لأنها المرة الأولى التي يقوم بتأدية أغنية تتر، ولكن لكلمات الأغنية التي امتزجت بالشجن، وسرد لأحداث مريرة تقع فيها البطلة وتؤدي إلى تحول شخصيتها».

كلمات أغنية حمزة نمرة الجديدة لمسلسل سر إلهي

وعلى الفور بدأ البحث عن كلمات أغنية حمزة نمرة الجديدة لمسلسل سر إلهي، والتي طرحها الفنان عبر صفحته الرسمية منذ ساعات، والتي جاءت على النحو التالي:

يالي مستغرب قساوتي.. خش شوف بعينيك حكايتي شوف حكايتي من مرايتي.. وقولي مين بدأ العدواة.

سابو قلبي على البلاطة.. سابو روحي على الحديدة.. شالو من جرحي الخياطة.. وزودوني جراح جديدة.

اه ياقلبي ياللي شايل.. يالاي وروك الهوايل دايما الطعنة اللي تيجي.. من أعز الناس شديدة.

خلاص بقيت على نور وقلبي زيكم ما تبكرا السنين هتدور والعبرة بالنهايات.

ذهب الدهب بالعقول فرق ما بين الاخوات.. يا رب إيه حكمتك وليه أنا بالذات؟.. وليه أنا بالذات؟.

لسه مستغربني تاني.. حط كده نفسك مكاني.. خدت صدمة مزلزلاني.. وعلى قد الغلاوة.

المواقف بينتلي مين عليا ومين معايا.. كل مشهد مستخبي شوفته من كل الزوايا.

آه يا ناس باعت ضميرها آه يا دنيا اتقل خيرها.. الفلوس طلعت حقيقي للنفوس أوضح مراية.

طلع أخويا وابن عمي والغريب عليا.. حتى اللي من دمي يا ناس يتمنالي الأذية.

اختبار فوق احتمالي يا رب شديد عليا.. محتار والسر الإلهي مش شايفاه عنيا.

ومسلسل سر إلهي، هو صراع الخير والشر، والانتصار عقب سنوات من الظلم والانكسار، إذ يدور حول شخصية «نصرة» التي يسرق أشقاؤها ميراثها، وتتعرض للخيانة من صديقتها، لتذهب وتلتحق بالعمل في دار مسنين، ثم يُحكم عليها بالسجن ظلماً في قضية قتل، لتبدأ في الانتقام ممن ظلمها عقب خروجها.