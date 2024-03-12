محافظ كفر الشيخ يفتتح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى بيلا المركزي، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية، وطواقم التمريض المدربة، لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، مشيراً إلى أنّ ذلك يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير المنظومة الصحية ورعاية المرضى والعناية بهم، وتوفير الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

المحافظ يتفقد قسم الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى بيلا المركزي

وتفقد المحافظ، قسم الغسيل الكلوي الجديد، وذلك للاطلاع على سير العمل، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضي، كما تفقد قسم الاستقبال، والعناية، وعيادات الباطنة العامة، والقلب، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وغيرها من أقسام وعيادات المستشفي، فضلًا عن بنك الدم والصيدلية، كما التقى بالطاقم الطبى والمرضى، واستمع إلى شرح من مدير المستشفى حول الخدمات التي يُقدمها القسم، مطالباً بأهمية توفير أفضل الخدمات للمرضى، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم خدمات الغسيل الكلوي، موجهاً بضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لضمان سير العمل بشكل متميز ورعاية المرضي.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ قسم الغسيل الكلوي الجديد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، مضيفاً أنّ القسم يضم 32 ماكينة غسيل كلوي، من بينها 29 ماكينة سلبي، و2 ماكينة إيجابي، وماكينة طوارئ، بالإضافة إلى 6 ماكينات احتياطي، لتستوعب 96 مريضاً للغسيل الكلوي.

تطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الصحية

وأوضح المحافظ، أنّ القسم يهدف إلى تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى في مركز ومدينة بيلا والمراكز والمدن المجاورة، وذلك للتخفيف من عبء السفر على المرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الأخرى، لافتاً أنّ المحافظة تعمل على تطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الصحية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مشيداً بما شاهده من مستوى الخدمات المقدمة فى قسم الغسيل الكلوى الجديد، معتبراً أنّ القسم يُمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية في محافظة كفر الشيخ.

وأعرب عدد من المرضى عن سعادتهم بمستوى الخدمات المقدمة في القسم الجديد، مؤكدين على أنّه ساهم في تخفيف عبء السفر على المرضى لتلقي العلاج.

تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين

ومن جانبه، شدّد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على التزام الطاقم الطبي والعاملين بمواعيد العمل وذلك خلال الشفتين، حيث يبدأ الشفت الأول من الساعة 7 صباحاً وينتهي الساعة 11 صباحاً، بينما يبدأ الشفت الثاني من الساعة 12 مساءً وينتهي الساعة 4 مساءً، منوهاً أنّ افتتاح قسم الغسيل الكلوي يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة كفر الشيخ، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.