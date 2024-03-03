بدء إجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى بيلا المركزي

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بدء إجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى بيلا المركزي، في إطار التشغيل التجريبي للمستشفى، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي استمرت نحو 8 أعوام.

قسم الأنف والأذن والحنجرة

ويُعد قسم الأنف والأذن والحنجرة من الأقسام المتخصصة بمستشفى بيلا المركزي، حيث يتم تقديم خدمة متميزة لمرضى الأنف والأذن والحنجرة وإجراء العمليات الجراحية على قدر عالٍ من الكفاءة عن طريق الأطباء المتخصصين بالقسم.

جدير بالذكر إنّه جرى نقل مستشفى بيلا المركزي إلى موقعه الجديد في شهر ديسمبر 2023 الماضي، بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المستشفى التي استمرت نحو 8 أعوام، وبدأت المستشفى في استقبال المرضى من كافة أنحاء مركز ومدينة بيلا والمراكز والمحافظات المجاورة.

5200 متر مساحة مستشفى بيلا المركزي الجديد

ويُعد مستشفى بيلا المركزي الجديد صرحاً طبياً متكاملاً مقاماً على مساحة 5200 متر، وبلغت تكلفته ما يقرب من 350 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمركز ومدينة بيلا والمراكز والمحافظات المجاورة، وهو يضم 28 عيادة خارجية و24 حضّاناً، و11 سرير عناية مركزة، و30 ماكينة غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسام للأشعة، وصيدلية، ومعامل تحاليل، وبنك دم، وخدمات أخرى متعددة.