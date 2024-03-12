أضرار السوشيال ميديا وهوس التريند.. تناولتها الحلقة الأولى من يحيى وكنوز

ناقشت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكارتون والرسم المتحركة يحيى وكنوز، قضية السعي وراء «التريند» والشهرة وأضرار مواقع التواصل الاجتماعي وأزمة أيضًا إبعاد الأطفال والشباب عن هويتهم وماضيهم، وخلال أحداث الحلقة، حاول «يحيى» إثناء صديقه عن السعر وراء الشهرة بأفعال غير لائقة.

وحكى «يحيى» لوالده سعى صديقه «مازن» للبحث عن الشهرة والتريند قائلًا: «مازن صديقي بقى عاوز يطلع تريند بأي طريقة و أنا مش عارف أعمله إيه»، ليرد والده: «أنت صديقه ولازم تبقى معاه وتنصحه لأن من اللي بشوفه على السوشيال ميديا، المحتوى اللي مالوش فايدة شيء خطير».

واستمر الحوار بين الاثنين، فقال «يحيى»: «ده أنا أقنعته بالعافية إنه ميقطعش بنطلونه»، فتسائل والده: «وهو ليه يقطعه»، ليجيب: «علشان يتصور بيه وياريتها جت على كده، ده أنا لحقته على آخر لحظة قبل ما يصور نفسه وهو بيحلق وبيكتب اسمه بالإنجليزي بماكينة الحلاقة»، كما أكد أنه يحاول إقناع صديقه بتقديم محتوى مفيد عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة.

وعبر والد «يحيى» عن سعادته لمحاولة ابنه إبعاد صديقه عن السير وراء التريند: «أنا مبسوط بيك يا يحيى إنك عارف إن ده غلط وبتحاول تغير صاحبك للأحسن، خليك جنب صحبك، أنا فخور إنك ابني».

المشاهدون يعبرون عن إعجابهم بالجزء الثالث من يحيى وكنوز

وعبر العديد من المتابعين عن إعجابهم بالجزء الثالث من مسلسل «يحيى وكنوز»، والذي تدور قصته بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، من خلال مغامرات طفل يسمى يحيى وشقيقته كنوز، اللذان يتعرفان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة.

ويعرض المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز الموسم الثالث يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.