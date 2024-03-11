مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 1.. يحيى ينصح مازن بتقديم محتوى مفيد على التيك توك

سلط مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 1 الضوء على سلبيات «التيك توك»، إذ قدم يحيى نصائح لصديقه «مازن»، الذي يصور فيديوهات على منصة «التيك توك»، حيث يرغب في أن يكون «تريند» أو «انفلونسر».

تفاصيل مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 1

واشتكى «مازن» في مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 1، الذي يعرض على قناة «dmc»، من الانعزال وعدم وجود أصدقاء كثر له، ويرغب في أن يكون مشهورا على «التيك توك» مثلما أصبح «يحيى» مشهورا على اليوتيوب.

وقدم «يحيى» نصائح لـ «مازن»، قائلا: «إذا كنت تريد أن تصبح انفلونسر مشهور يجب أن تقدم أشياء مفيدة لنفسك ولكل الذين من سننا، وأنا عندما أصبحت يوتيوبر كان بمعلومات تاريخية أقولها»، إلا أن «مازن» لم يأخذ نصائح «يحيى» على محمل الجد.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز

يعرض مسلسل يحيى وكنوز خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:05 مساءً، عبر شاشة dmc.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات.