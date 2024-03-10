مؤلف «يحيى وكنوز»: العمل على المسلسل امتد لعدة شهور

قال الكاتب محمد عدلي، مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»، إن التعامل مع عقلية الطفل المصري أو الطفل المعاصر عمومًا يبرهن أن الطفل مدرك للمعلومات التي تقدم له، لافتًا إلى أن فكرة التبسيط حاليًا ليست مناسبة لهذا العصر، ومشيرًا إلى أن الطفل أصبح معرضًا لكثير من الاختيارات جعلت مداركه واسعة، وجعلته سابقا في عقليته للأطفال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن التعامل مع الأطفال حاليًا كأنه شخص ذكي يحكم على المحتوى المقدم له، ولديه القدرة على إيجاد بدائل أخرى، وبالتالي يقوم طاقم المسلسل بمجهود كبير من عام للذي يليه، سواء المخرج أستاذ محمد عيد، أو إسلام عبدالحكيم المنتج.

وتابع: «طاقم العمل يعمل لتقديم وجبة أو معلومة داخل إطار درامي مشوق لطفل مدرك تمامًا لما يشاهده، والعمل هذا العام أخذ وقتا ومجهودا كبيرا وشهورا من طاقم العمل، بالإضافة إلى المعالجة التي حازت على مجهود كبير».