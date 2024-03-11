عمرو دياب يتصدر التريند بعد طرحه أغنية «الكلمة الحلوة» ليلة رمضان

طرح النجم الكبير عمرو دياب، أغنية «الكلمة الحلوة»، ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات، وذلك ليلة أول رمضان المبارك.

الكلمة الحلوة من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن مدين، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس أمير محروس، وإخراج محمد شاكر خضير.

وتتناول الأغنية العلاقات الإنسانية وقيمة التواصل والكلمة الطيبة بين الناس في جميع المناسبات.

الأغنية تتصدر التريند

وفور طرح الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلف تصدرت الأغنية التريند وتحديدًا على موقع «إكس».

وتقول كلمات أغنية الكلمة الحلوة في مطلعها: الكلمة الحلوة عشانك.. أحلى كلام من قلبي أنا ليك أنت الموضوع ياحبيبي اتفضل أهلا بيك عالدقة الصوت ده له رقة.. اتكلم بقى ورينا قولها اوعى تقول لأ.. قولها دي أحلى قصاد عيني الكلمة تغير دنيا.. بتغير دنيا بحالها شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها.