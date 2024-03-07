كيف تعلِّم أطفالك حب الوطن والتاريخ؟.. اتفرج على مسلسل يحيى وكنوز 3

حب الوطن والتاريخ من أبرز المحاور التي يناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3 الذي يعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة للموسم الرمضاني الحالي، فهو يتضمن العديد من الحكايات التاريخية الأصيلة، وهو ما ظهر خلال البرومو التشويقي خلال عرض مشاهد من أحداث الجزء الثالث، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كيفية تعليم الأطفال حب الوطن والتاريخ.

نصائح عديدة يجب على الآباء اتباعها لتعليم أطفالهم حب الوطن والتاريخ ومنها يجب أن تقوم الأم بغرس مفاهيم حب الوطن الانتماء لدى طفلها، كما أنه يجب عليها أن تستعرض له النجاحات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات سواء المدارس والمستشفيات والمطارات من أجل راحة المواطن وفقا لما ذكره موقع «parentcircle».

حب الوطن والتاريخ

وجاءت من ضمن النصائح التي يجب على الأمهات اتباعها لتعلم الأطفال حب الوطن والتاريخ هي أن تخصص الأمهات ليلة في كل أسبوع تحكي فيها عن الماضي بشكل جذاب يحبه الطفل، خاصة إذا كان الطفل في سن مبكرة، إذ من الممكن أن تحكي له عن قصص الملوك والملكات في العصور السابقة وأيضا عن تضحياتهم وانتصاراتهم.

من الضروري أن تبدأ الأم مع الطفل بحكاية الموضوعات التاريخية التي يفضل معرفتها، سواء كانت قصصا تاريخية للملوك أو عن الحروب العالمية، بالإضافة إلى تعريفهم بالأماكن التاريخية من خلال التلفاز أو مواقع التواصل وشبكة الإنترنت عموماً.

الأفلام الوثائقية والتاريخية

مشاهدة الأفلام الوثائقية والتاريخية من ضمن الطرق التي تساعد على تعليم الأطفال حب الوطن والتاريخ، حيث إن من الضروري السماح للأطفال بمشاهدة الأفلام ذات الصلة بالمرحلة التاريخية، فهي تساعده على الاستمتاع بمعرفة التاريخ، بسهولة.

شارك في الجزء الأول والثاني من مسلسل يحيى وكنوز، عدد من الفنانين، من بينهم عصام السقا ومحمد ثروت وعلاء مرسي وبثينة هاني وياسر الطوبجي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، الذين استطاعوا جذب الجمهور خلال الموسيمين بأصواتهم المميزة في سرد الأحداث والحكايات.