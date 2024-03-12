محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثري ببيلا

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا، وذلك للاطلاع على سير العمل في أعمال تطويره، والذي يجري ترميمه حالياً بالتعاون المُشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

تطوير وترميم مسجد أبو غنام الأثري

وأوضح المحافظ، أنّ أعمال تطوير وترميم مسجد أبو غنام الأثري، يُعد نقلة حضارية وينتظرها مرتادي الأولياء من محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لافتاً أنّ المساجد الأثرية تُساهم في إحياء التراث الإسلامي، وتُمثل رمزاً هاماً للتاريخ الإسلامي، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في أعمال التطوير، والإسراع في إنجاز أعمال التطوير، مع مراعاة الطابع الأثري للمسجد.

مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام

جدير بالذكر، أنّ تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين، يرجع إلى عام 700 هجرية، في العصر المملوكى الشركسي، ليكون تُحفة معمارية، حيث يقع المسجد في قلب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو من المساجد العريقة والشهيرة في المحافظة.