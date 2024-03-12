النائبة سولاف درويش: الدولة قامت بدور محوري في دعم المواطنين

أكدت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم المواطن المصري، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والحروب القائمة في محيط الدول العربية.

وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التحديات، بل اتخذت العديد من الخطوات لدعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه، من أهمها:

توفير فرص العمل

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والقروض الميسرة، وتقديم التدريب والتأهيل للشباب، وتشجيع الاستثمار من خلال تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

توفير المنتجات في السوق

ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق من خلال التعاون مع التجار والشركات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وإطلاق مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة مثل مبادرة «أهلا رمضان» التي توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

حل أزمة الدولار

التوقيع على اتفاقيات مع الدول الصديقة لتوفير العملات الأجنبية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، وترشيد الاستيراد من خلال التركيز على السلع الأساسية والضرورية.

توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان

إقامة معارض «أهلا رمضان» في جميع أنحاء مصر لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتوفير كراتين رمضان للأسر الفقيرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.

حماية المستهلك

تعديل قانون حماية المستهلك لفرض عقوبات رادعة على المخالفين، وتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

دعم الأسر الأكثر احتياجا

زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج «تكافل وكرامة»، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المتضررة من الأزمات.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لدعم المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وأن هذه الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية على الأرض، حيث انخفض معدل الفقر بشكل ملحوظ، وتحسنت مؤشرات التنمية الاقتصادية.

وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حماية المواطنين وضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكدة أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين المصريين.