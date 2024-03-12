أحمد فايق: فخور ببرامج «المتحدة» في رمضان.. «ع المسرح» و«حياة كريمة» الأبرز

قال الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه فخور بأحدث إنتاجات الشركة المتحدة البرامجية، منها برنامج «ع المسرح» للإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع على قناتي الحياة وcbc.

أضاف في منشور عبر «فيسبوك»، أنّ الإعلامية منى عبد الوهاب، تقدم نوعية برامج حوارية بطريقة تحترم فيها المشاهد والضيف، وتغوص في أعماقه، لتقديم كل ما هو جديد عنه، كما تدخل في تجربته الشخصية والحياتية بهدوء ودون تجريح وبشكل راق.

وتابع: «ديكور وصورة أنيقة تليق بشركة كبيرة ومنتج شاطر، وهو الصديق الموهوب بلال الطراوي، اللي بيستمر في نجاح تقديم البرنامج الإنساني الأهم في رمضان، وهو حياة كريمة، كما أن البرنامج يبرز أخلاق وجدعنة المصريين الحقيقية، ومحبة الناس لبعضها البعض، وبيقدمه المتميز الإنسان أيمن مصطفى».