«التحالف الوطني»: ملايين الوجبات وآلاف الكراتين لدعم «الأوْلى بالرعاية»

أنهى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى استعداداته لتقديم الدعم لآلاف الأسر الأوْلى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تجهيز آلاف الكراتين المعبأة بالمواد الغذائية، إضافة إلى توزيع ملايين الوجبات الساخنة على الصائمين على مدار الشهر الكريم، فضلاً عن تقديم كافة أنواع الدعم النقدى والعينى لتخفيف أعباء الحياة عن الفئات الأكثر احتياجاً، وإطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية.

وبالتزامن مع بداية شهر رمضان، أعلنت مؤسسة «راعى مصر»، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن توزيع سلع غذائية ولحوم ودواجن على 500 أسرة من الأسر الأوْلى بالرعاية، فى 6 محافظات، تشمل القاهرة والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، وذلك من منطلق حرصها على دعم الأسر الفقيرة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأوْلى بالرعاية فى شهر رمضان.

كما أعلنت مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، عضو التحالف الوطنى، أنها وضمن برامج عملها السنوية النوعية مع حلول شهر رمضان المعظم، وفى إطار مواصلة جهودها لدعم الشرائح الأوْلى بالرعاية، من خلال رفع المعاناة عن الأسر المستهدفة فى هذه الأيام الكريمة بتوفير احتياجاتها الغذائية، من خلال تقديم وجبات ساخنة، سوف تتعاون هذا العام مع مجموعة من فاعلى الخير فى إعداد أكبر «مائدة رحمن» من نوعها، فى ساحة انتظار السيارات بميدان «السيدة نفيسة»، والتى تقام كل عام.

تنظيم أكبر «مائدة» بميدان «السيدة نفيسة» تتسع لـ2000 صائم

وأوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، سفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن المؤسسة دائماً ما يسعدها التعاون مع فاعلى الخير، بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأوْلى بالرعاية، خاصةً فى هذا الشهر الكريم، وأضاف أن مسجد «السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها»، والمنطقة المحيطة به، لها مكانة خاصة فى قلب كل مصرى، لارتباطها وجدانياً باسم «نفيسة العلم»، لافتاً إلى أن كثيراً من الأسر تقصد هذا المسجد فى رمضان، وهو ما يشجع المؤسسة على التعاون مع فاعلى الخير، لإقامة «مائدة الرحمن» لهذا العام، وتزويد المائدة بالمواد الغذائية الرئيسية، خاصةً الدجاج، طوال شهر رمضان. وأشار «زمزم» إلى أن مؤسسة «صناع الخير» تشارك فى إقامة «مائدة الرحمن»، بميدان «السيدة نفيسة»، تزامناً مع برنامج دعم طموح، يستهدف 200 ألف من الأسر الأوْلى بالرعاية، فى مختلف أنحاء الجمهورية، بواقع مليون مواطن مستفيد، مشيراً إلى أنه سيتم تجهيز 3 آلاف وجبة إفطار ساخنة يومياً، يتم تقديم 2000 منها للمترددين على مائدة الرحمن فى ساحة السيدة نفيسة، بينما يتم توزيع ألف وجبة على الأسر المستحقة فى أماكن وجودها أو معيشتها.

تدشين مبادرة «مطابخ الخير»

ومن جانبه، أشار الدكتور عبدالحميد اللواد، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة الفيوم، إلى تدشين مبادرة «مطابخ الخير»، والتى تشمل تجهيز مليون وجبة للأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المعظم، لافتاً إلى أنه يتم الإعداد للمبادرة قبل حلول شهر رمضان المبارك بنحو 3 أشهر، بالتعاون مع مديريات الصحة والتضامن الاجتماعى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الفيوم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأوْلى بالرعاية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان فى كل مركز إدارى، لمتابعة خطة العمل، كما تم اختيار 27 مؤسسة وجمعية أهلية للمشاركة فى تنفيذ المبادرة وتوزيع الوجبات على الأسر الأوْلى بالرعاية فى المناطق المستهدفة.

وفى ظل النشاط المكثف للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قبل شهر رمضان، وتخفيف العبء عن كاهل المصريين، بدأت مؤسسة «أبوالعينين» الخيرية، عضو التحالف، فى توزيع كراتين وشنط رمضان على الآلاف من الأسر الأوْلى بالرعاية بمحافظة الجيزة، وقال مصطفى عزت، مدير المؤسسة، إنه تم تجهيز أكثر من ربع مليون كرتونة، حتى الآن، كما أن هناك اتجاهاً لزيادة عدد الكراتين إذا تطلب الأمر، وأكد أن المؤسسة تستهدف توزيع 250 ألف كرتونة على الأسر الأوْلى بالرعاية فى محافظة الجيزة، مشيراً إلى أن الكرتونة الواحدة تكفى من 4 إلى 5 أفراد.