«المنشآت السياحية»: إقبال جيد على تناول السحور بالمطاعم في أول أيام رمضان

قال علي كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، التابعة للاتحاد للمصري للغرف السياحية، إن نسب إقبال الرواد على تناول وجبات الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية خلال أول أيام شهر رمضان الكريم أمس كان معقولا، لافتا إلى أن غالبية الرواد المصريين يفضلون تناول الإفطار والسحور خلال الأسبوع الأول من رمضان في المنازل من خلال العزومات الأسرية.

توقعات بتزايد الإقبال في الأسبوع الثاني من رمضان

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة لـ«الوطن»، إن نسب الإقبال على تناول وجبات الإفطار والسحور في المطاعم السياحية ستتزايد من الأسبوع الثاني من شهر رمضان، لافتا إلى أن المطاعم بدأت في استقبال حجوزات الهيئات والشركات والمؤسسات لتنظيم حفلات إفطار جماعي لموظفيها بالمطاعم، خاصة أن المنشآت السياحية تٌقدم عروضا سعرية خاصة لتلك الهيئات.

إقبال السياح العرب على المطاعم

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن نسب إقبال الرواد على تناول وجبة السحور فىياليوم الأول من رمضان أمس كانت أعلى منها في الإفطار، موضحا أن هناك عددا جيدا من السياح العرب الموجودين بمصر حاليا حريصون على تناول وجبتي الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية.