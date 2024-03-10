«المنشآت السياحية» تعلن مواعيد عمل المطاعم خلال شهر رمضان

قال أحمد الناظر، المدير التنفيذي لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال شهر رمضان ستكون من الساعة 6 صباحا وحتى الـ4 من صباح اليوم التالي، موضحا أن تلك المواعيد مناسبة جدا للمطاعم لتقديم وجبات الإفطار والسحور للرواد، أما خدمتي تيك أواي ودليفري مستمرة طوال اليوم، مشيرا إلى أن مواعيد عمل المطاعم باتت ثابتة طوال العام.

تجهيز أطباق ومشروبات مخصصة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن كل المنشآت والمطاعم السياحية أتمت استعدادها لاستقبال الرواد خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تجهيز أطباق ومشروبات مخصصة للشهر الكريم، فضلا عن فقرات فنية تضم في الغالب تخت شرقي بمطرب أو بدون، إضافة إلى وضع الديكورات والزينة وفانوس رمضان، فضلا عن إنشاء خيام رمضانية داخل المطاعم .

محظورات على المنشآت القيام بها خلال رمضان

وأشار المدير التنفيذى لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن مواعيد عمل صالات الديسكو ومسارح المنوعات خلال رمضان ستكون من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، لافتا إلى أن هناك اشتراطات لعمل تلك المنشآت خلال شهر الصوم، أهمها عدم تقديم المشروبات الروحية وعدم وجود راقصات.