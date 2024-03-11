«المنشآت السياحية»: إعلان أسماء المطاعم المشاركة في انتخابات الغرفة اليوم

قال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه وفقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية، فإن الغرفة انتهت من تنقية الجدول العام لأعضاء غرفة المنشآت السياحية، وذلك بعد استبعاد المنشآت التي لم تسدد اشتراكها عن السنوات الماضية على عقد الجمعية العمومية للغرفة أو الأقساط المستحقة عليها.

عرض الأسماء لمدة 10 أيام بداية من اليوم

وأضاف «المصري»، خلال المنشور الدوري الذى عُمم اليوم على كل المنشآت والمطاعم السياحية، أنه تم إعداد جدول خاص أٌدرجت به المنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، لافتا إلى أن هذا الجدول سيعرض لمدة 10 أيام بمقر الغرفة بداية من اليوم.

آلية اعتراض المنشآت على عدم إدراجها بجدول الجمعية العمومية

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت السياحية، إلى أنه يحق لأي من المنشآت أعضاء الغرفة الاعتراض على عدم إدراجها خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء مدة العرض، موضحا أن تلك الاعتراضات تٌقدم إلى اللجنة المشكلة بالاتحاد المصري للغرف السياحية والتي سيتعين عليها الفصل في الاعتراض بقرار مسبب خلال 8 أيام من تاريخ تقديمه، على أن يٌخطر مقدم الاعتراض بقرار اللجنة بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال 4 أيام من تاريخ صدوره.