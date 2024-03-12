مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. ماذا يفعل أحمد مكي بعدما تحول لـ«عقلة أصبع»؟

حالة من التشويق أحدثتها الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 لجمهور ومحبي أحمد مكي، بعد أن اُختتمت الحلقة بتحول الكبير أوي إلى عقلة أصبع، إثر ذهابه لعالم الشمامين لرفضه الاستحمام يوم شم النسيم.

ماذا يفعل الكبير أوي بعد أن تحول لعقلة أصبع؟

وينتظر جمهور ومحبو مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2، لمعرفة ماذا سيفعل الكبير أوي بعد أن تحول لعقله أصبع، نتيجة رفضه الاستحمام يوم شم النسيم رغم تحذير زوجته مربوحة له، حيث قالت له إن من يرفض الاستحمام يوم شم النسيم تأخذه الشمامة إلى عالم الجن، وهذا ما حدث معه.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وحسين حجاج، وحاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وصفاء الطوخي.