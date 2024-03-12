موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي على قناة ON

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، مشاهد كوميدية عديدة جذبت أنظار الجمهور، ما جعلهم يترقبون موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8.

موعد عرض الحلقة الثانية مسلسل الكبير أوي 8

ويأتي موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON، الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

مسلسل الكبير أوي 8

الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن شهدت عدة مواقف كوميدية، لتتصدر التريند بعد العرض مباشرة، بعد دخول الكبير عالم «الشمامين» لعدم استحمامه قبل النوم، رغم نصيحة مربوحة له وتحذيرها من «الشمامة ملكة الجن».

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 8، يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف، أبرزهم أمنية خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وصفاء الطوخي ومحمود الليثي.