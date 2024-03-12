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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8.. رحمة أحمد تتسبب في تحويل مكي إلى عقلة الأصبع

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:46 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
رحمة أحمد

رحمة أحمد

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث بين شخصية الكبير الذي يجسدها أحمد مكي، وزوجته مربوحة «رحمة أحمد».

رحمة أحمد في مسلسل الكبير أوي 8

خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8، تسببت رحمة أحمد فى تحويل الكبير إلى عقلة الأصبع.

وكانت رحمة أحمد تحكي في الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي، لابنيه، حكايات أسطورية خيالية عن «شمامة» تخطف صاحبها لعالم الجن، لتصل تلك الحكاية إلى «الكبير» الذي يرفض تصديق تلك الحكاية تماماً، ثم يتفاجأ بظهور «الشمامة» التي تُجسد شخصيتها صفاء الطوخي، إذ تشارك كضيف شرف، ومساعدها «شاكر» يؤدي دوره محمد ثروت، ويخطفان «الكبير».

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8، يشهد تعرض «الكبير أوي» عمدة قرية المزاريطة لضغوط عديدة، إذ يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، حسين أبوحجاج، أمينة خليل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن ومصطفى غريب.

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