مسلسل الكبير الجزء الثامن.. السر وراء تحول أحمد مكي إلى عقلة الإصبع

أحداث كوميدية، وإفيهات حاضرة تميز بها مسلسل الكبير الجزء الثامن، وقد حرص الفنان أحمد مكي هذا العام في الجزء الجديد، على أنّ يقدم أحداثًا متنوعة وكوميدية، وظهر ذلك بوضوح خلال الحلقة الأولى التي تحول فيها الكبير أوي إلى عقلة الاصبع.

مسلسل الكبير الجزء الثامن وتحول الكبير إلى عقلة الإصبع

خلال أحداث مسلسل الكبير الجزء الثامن، تحول الفنان أحمد مكي إلى عقلة الإصبع، بعد ظهور الفنانين صفاء الطوخي ومحمد ثروت، اللذان جسدا «عالم الشمامين»، واختطفا «الكبير» إلى عالم آخر تعاقب فيه الشمامة، الأشخاص غير النظيفين بحبسهم في أقفاض.

ويُفاجأ الكبير بتحويله من خلال استخدام عصا سحرية إلى عقلة الإصبع ويعلق على ذلك قائلاً: «بقيت الصغير أوي».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في بطولة الجزء الثامن من الكبير أوي عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.