محافظ المنيا يتفقد مشروع «قدرة الفول المدمس» لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مشروع «قدرة الفول المدمس» الذي يوزع على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مجانا كدعم من المحافظة، ويتم بشكل سنوي.

توفير السلع الغذائية

وأوضح المحافظ أنه تم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال إقامة معارض أهلا رمضان بجميع مراكز المحافظة، يتم من خلالها توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع مجموعة من السلاسل التجارية، بنسبه مخفضة تصل من 20% إلى 30%، بالإضافة لإقامة منافذ لعرض وبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.

689 طن مواد غذائية جافة

وأضاف المحافظ أن المنيا، استقبلت 689 طنا من المواد الغذائية الجافة ليتم توزيعها على 280 ألف مواطن في قرى ومراكز المحافظة، ضمن قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر، والتي تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وينفذها صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتوفير المواد الغذائية للأسر والفئات المستهدفة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للمساهمة في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، خلال شهر رمضان الكريم، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة المواد الغذائية والسلع لجميع فئات المواطنين عامة، والأسر الأكثر احتياجا بصفة خاصة.