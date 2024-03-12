انتظام صرف نصيب الفرد من حصص التموين طوال رمضان.. ضخ سلعي للمنافذ

تواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضخ السلع الغذائية الأساسية لمنافذها؛ لصرف المقررات التموينية لشهر مارس للمستفيدين على البطاقات التموينية، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، لتلبية متطلبات المواطنين، ولضمان انتظام صرف السلع طوال شهر رمضان.

نصيب الفرد من السلع التموينية

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع الغذائية بالنسبة للمستفيدين حاملي بطاقات التموين، والتي يتم صرفها لهم من خلال المنافذ التابعة لوزراة التموين، وأكدت الوزارة أن أسعار السلع الغذائية ستظل ثابتة في بطاقات التموين خلال شهر رمضان ولن تشهد أي زيادة، وضخت وزارة التموين السلع الغذائية في منافذها؛ لضمان انتظام صرف السلع الغذائية لجميع حاملي البطاقات التموينية، والبالغ عدد المستفيدين منها 64 ميلون فرد، ويبلغ نصيب الفرد الواحد «زجاجة زيت عبوة 800 مللي + كيلو سكر» وبحد أقصى أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.

أسعار السلع الغذائية

ووفقًا للأسعار التي حددتها وزارة التموين تكون أسعار السلع الغذائية كالآتي:

- زجاجة الزيت بسعر 30 جنيها للزجاجة 800 ملي على البطاقة.

- كيس السكر بسعر 12.60 جنيه على البطاقة.

- كيس الأرز بسعر 12.60 جنيه على البطاقة.