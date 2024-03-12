الأهلي يحصل على فرصة ذهبية للتتويج بدوري الأبطال.. ماذا حدث في القرعة؟

وقفت قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الكروي 2023 - 2024، إلى جوار الأهلي، الذي يمثل مصر في البطولة القارية، للدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي، وحصد النجمة الـ12 في تاريخه.

وأوقعت القرعة الأهلي في طريق سيمبا التنزاني، بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقرر أن يلعب مواجهة الذهاب في تنزانيا، على أن يخوض مباراة الإياب بالقاهرة.

قرعة دوري أبطال إفريقيا تمنح الأهلي فرصة ذهبية

الفرصة الذهبية التي منحتها القرعة للأهلي، هي خوض إياب الدور النهائي في القاهرة، حال تأهله إليه، وهو ما حُرم منه المارد الأحمر في النسختين الأخيرتين، بعدما خاضهما في المغرب، حيث خسر لقب وتوج بآخر.

وسيكون الأهلي قادرًا عن الدفاع عن لقبه على ملعبه ووسط جماهيره، حال نجاحه في التأهل للمباراة النهائية.

طريق الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وسيكون طريق الأهلي في نصف النهائي، حال تخطي عقبة سيمبا التنزاني، هو مواجهة الفائز من مازمبي وبترو أتليتكو، بينما يشهد الدور ربع النهائي مواجهتين آخرتين تجمع بين أسيك الإفواري والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي أمام يانج أفريكانز.

وجنبت القرعة مواجهة محتملة بين أيٍ من الترجي التونسي أو صن داونز في أي دور قبل النهائي، حيث يعد الفريقين هما المرشحان الأقوى للوصول للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.