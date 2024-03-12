تفاصيل قرض أصحاب المعاشات في البنك الأهلي المصري.. مدة تصل إلى 10 سنوات

يقدم البنك الأهلي المصري عددًا من برامج التمويل، من بينهم القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري على الموقع الرسمي، يصل مبلغ القرض الشخصي لأصحاب المعاشات إلى مليون جنيه.

تفاصيل القرض لأصحاب المعاشات

ومن شروط القرض في البنك الأهلي المصري، ألا يزيد عمر المقترض عن 65 عامًا في نهاية التمويل، وتعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ويوفر البنك لأصحاب المعاشات تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا، وبدون ضامن، وبدون مصاريف استعلام ائتماني، وحساب جاري مجانًا.

العمولات والرسوم على القرض

وبالنسبة للعمولات والرسوم، تصل المصاريف الإدارية إلى 2% من مبلغ التمويل، تدفع مرة واحدة مقدمًا بحد أدنى 250 جنيهًا حال سداد التمويل على 7 سنوات، و3% بحد أدني 250 جنيهًا، حال سداد التمويل لفترة أطول من 7 سنوات.

وعمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7% مـن المبلـغ المدفـوع حال السـداد النقـدي، أو تحويل، أو بأي وسيلة دفع أخرى، و12% حـال قيام بنك آخر بشراء المديونية.

وغرامة تأخير سداد القسط 20 جنيهًا شهريًا و2% من المبلغ المستحق.